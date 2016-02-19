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مصرع طفلتين لتناولهما وجبة طعام فاسدة بالمنوفية

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مصرع طفلتين لتناولهما وجبة طعام فاسدة بالمنوفية مصرع طفلتين لتناولهما وجبة طعام فاسدة بالمنوفية
لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب والدهما بغيبوبة كاملة بقرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر إصابتهم بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد تسمم 3 أشخاص من أسرة واحدة، ووفاة الطفلتين "هنا" عام وشقيقتها "منى" عامان ونصف، وإصابة والدهما أحمد السيد صقر 29 عاما بغيبوبة كاملة، وتم نقله إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، وجميعهم مقيمون بقرية قورص التابعة لمركز أشمون.

وبسؤال زوجة المصاب ووالدة الطفلتين، أكدت أنهم تناولوا وجبة من اللحم والأرز والفاصوليا بالعشاء، ودخلوا للنوم وعندما توجهت لإيقاظهم صباحاً وجدتهم جميعاً غائبون عن الوعى فى حالة غيبوبة تامة، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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