الإمارات تعرب عن تأييدها لقرار السعودية بمراجعة العلاقات مع لبنان

أعربت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن تأييدها الكامل لقرار السعودية بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وقرارها بوقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلى اللبنانية على خلفية المواقف الرسمية للبنان فى المحافل العربية والإقليمية فى الآونة الأخيرة، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيرانى على سفارة وقنصلية السعودية فى إيران.

وذكر بيان للخارجية الإماراتية، "إن قرار السعودية يأتى فى أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربى بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب، برغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية".

وأضاف البيان الذى أوردته وكالة أنباء الإمارات، أن القرار اللبنانى الرسمى بات مختطفا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربى، كما يبدو واضحا من هيمنة ما يسمى بـ "حزب الله" ومصادرته للقرار الرسمى اللبنانى، مما أسفر عن موقف لبنانى متباين ضد المصالح العربية الجامعة.

وجاء فى البيان "على الرغم من الدعم التاريخى والتقليدى للسعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربى للبنان، واحتضانها للبنانيين، ليكونوا جزءا أصيلا فى مسيرة التنمية والازدهار على مدى السنوات الماضية، ووقوفها إلى جانب لبنان فى الظروف الصعبة التى مر بها، فإننا وللأسف نرى هذه التوجهات السلبية التى لا تعبر عن توجه غالبية اللبنانيين".

واختتم البيان "فى ضوء ذلك، فإن الإمارات تدعم وبشكل كامل قرار السعودية بإيقاف المساعدات المقررة للجيش اللبنانى وقوى الأمن اللبنانية داعية لبنان واللبنانيين فى الوقت ذاته إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربى بعيدا عن التأثيرات الإيرانية التى يتبناها ما يسمى بـ "حزب الله".

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