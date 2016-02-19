"أبو مازن" يشكر رئيس وزراء تايلاند على اعتراف بلاده بدولة فلسطين

>وجه الرئيس الفلسطينى محمود عباس الشكر لرئيس وزراء تايلاند الجنرال برايوت تشا اوتشا، على اعتراف بلاده بدولة فلسطين وتصويتها لصالح قرارات فلسطين فى الأمم المتحدة.

جاء ذلك فى مستهل جلسة مباحثات عقدها الرئيس "أبو مازن"، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مع رئيس وزراء مملكة تايلاند فى العاصمة بانكوك.

كما تناولت المباحثات آخر المستجدات فى العملية السياسية وما يجرى فى فلسطين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تنظيم اجتماعات أو لجنة مشتركة وخاصة فى مجال التبادل التجارى والسياحة والثقافة.

>وعبر الرئيس عباس عن تقدير الشعب الفلسطينى العالى لمساهمة حكومة تايلاند فى الدعم الإنسانى المقدم من خلال الهلال الأحمر الفلسطينى ومشاركتها فى مؤتمر "سيباد" لدعم التنمية فى فلسطين.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسى للرئيس مجدى الخالدي، وسفير دولة فلسطين غير المقيم لدى مملكة تايلاند أنور الأغا.

وكان الرئيس عباس قد وصل فى وقت سابق اليوم لبانكوك فى مستهل زيارة رسمية إلى مملكة تايلاند تستمر لمدة يومين فى المحطة الثالثة من جولته الآسيوية.

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