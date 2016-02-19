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فينجر: رفضت إعارة ديبوشي لمانشستر يونايتد

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فينجر: رفضت إعارة ديبوشي لمانشستر يونايتد فينجر: رفضت إعارة ديبوشي لمانشستر يونايتد

(إفي): كشف الفرنسي آرسين فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة أنه رفض إعارة مواطنه ماثيو ديبوشي لمانشستر يونايتد في آخر يوم بسوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي.

وقال فينجر خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة هال سيتي في دور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي:"أتمنى ألا يكون هذا مفاجئا لكم".

وأضاف"إذا ما أراد مانشستر يونايتد ضم أي لاعب فعليه أن يتقدم لشرائه؛ يمكنك أن تعير لاعبيك إلي الأندية التي لا تمتلك موارد، وليس للمنافسين المباشرين".

وأكمل"لا أعتقد أن الأمر يدعو للدهشة. هذا ما حدث وأنا أؤيد ذلك. ما أدهشني حقا أنهم (طلبوا الإعارة)، هذا أتفهمه تماما، ولكن من المنطق كذلك أن ارفض".

في النهاية، أعير الظهير الأيمن ديبوشي (30 عاما) لنادي بوردو الفرنسي حتي نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ديبوشي قد سجل 22 هدفا مع أرسنال منذ انتقاله إلي الفريق الإنجليزي في صيف 2014 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (15.9 مليون يورو) قادما من نيوكاسل يونايتد.

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