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روسيا تعتزم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا اليوم

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روسيا تعتزم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا اليوم روسيا تعتزم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن سوريا اليوم
قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تعتزم الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولى اليوم الجمعة لبحث تصريحات التركية بشأن عملية برية محتملة فى سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا فى بيان نشر على موقع الوزارة على الإنترنت إن روسيا تعتزم طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولى تطالب فيه بوقف التحركات التى تقوض سيادة سوريا.
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