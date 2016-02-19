بالصور.. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شمال رام الله

>أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال المواجهات العنيفة التى اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله.

وذكر شهود عيان أن المواجهات اندلعت بالقرب من مستوطنة "بيت ايل" قبل أن تمتد عند مدخل المخيم، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط بكثافة نحو الفتية والشبان؛ مما أدى إلى إصابات.

وفى مسيرة بلعين الأسبوعية فى رام الله المقاومة للجدار والاستيطان والتى خرجت أيضًا لنصرة الأسير محمد القيق، أصيب عدد من المواطنين والمتضامنين بحالات اختناق شديد جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة، فيما استهدفت قوات الاحتلال المشاركين فى المسيرة بلعين بقنابل الغاز المسيل للدموع، وكذلك استهدفت الطواقم الصحفية بشكل مباشر خلال تغطية تلك الفعالية الأسبوعية.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر طيبة فلسطينية إصابة شاب فى إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، وأشارت إلى أن شابًا فلسطينيًا أصيب فى إطلاق نار على سيارته، دون وقوع إصابات فى صفوف جنود الاحتلال.

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