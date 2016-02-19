مقاتلات بريطانية تنفذ هجوما جويا على تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا

>ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو الملكى واصلت قصف مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والعراق، مقدمة الدعم للقوات الكردية التى تقاتل التنظيم الإرهابى على الأرض.

وأعلنت الوزراء - فى بيان لها اليوم - أن مقاتلة "تورنادو" أحبطت، يوم الأربعاء الماضي، هجومًا إرهابيًا لتنظيم "داعش" كان يستعد لإطلاق تسعة صواريخ مدفعية فى العراق، مستخدمة صواريخ "بيفواي" لقصفهم.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرتى تورنادو كانتا تقومان بمهمة استطلاع فى شمال العراق دعمًا للقوات الكردية يوم الاثنين الماضي، حين استخدمت وصواريخ "بيفواي" لتدمير مجموعة لداعش تم تحديدهم فى مبنين شمال غرب كركوك، لافتة إلى أنه تم استخدام صاروخ بريمستون لتدمير مخزان للأسلحة.

>كما شنت المقاتلات البريطانية بجانب طائرات التحالف الأخرى سلسلة من الهجمات المنسقة على منشآت داعش، مستهدفة أكبر مخزن للأسلحة فى البوكمال على الضفة السورية لنهر الفرات باستخدام أربعة صواريخ بيفواى.

ونجحت طائرات تورنادو كانت تقوم بدورية فى شمال العراق يوم الثلاثاء فى مساعدة قوات كردية تم مهاجمتها من قبل مجموعة عناصر من التنظيم الإرهابى مسلحة جنوب شرق الموصل، حيث تم القضاء عليهم بصواريخ "بيفواي".

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