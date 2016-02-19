أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' حزين للغاية لما يحدث مع المدرب الذي قهر الأهلي '

Google+ Print
' حزين للغاية لما يحدث مع المدرب الذي قهر الأهلي ' ' حزين للغاية لما يحدث مع المدرب الذي قهر الأهلي '

"هو نجح في الفوز على الأهلي ولذلك ليس بالسهل".. هكذا تحدث محسن اورتجال المدير الفني لنادي بلاك آيسز الجنوب إفريقي عن إريك تينكلر مدرب نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

أورلاندو يعاني بشدة من سوء النتائج في الفترة الأخيرة فيحتل الفريق الجنوب إفريقي الذي أقصى الأهلي من نصف نهائي كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، المركز الـ11 على سلم ترتيب الدوري.

وخسر أورلاندو 8 مباريات وتعادل 5 من أصل 19 مباراة في الدوري، ليكتفي بجمع 23 نقطة في المركز الـ11 بفارق 22 نقطة كاملة عن المتصدر ماميلودي سونداونز.

وقبل المواجهة بين أورلاندو وبلاك آيسز، تحدث مدرب الأخير عن تينكلر قائلا: "أنا متعاطف وحزين للغاية لما يحدث مع إريك من تراجع في النتائج".

وأضاف محسن اورتجال الذى تولى من قبل تدريب نادي الإسماعيلي، في تصريحات نقلها موقع (كيك أوف) "تينكلر قاد أورلاندو للوصول إلى نهائي الكونفدرالية الموسم الماضي. صحيح خسر اللقب لصالح النجم الساحلي ولكنه فاز على الأهلي".

وأكمل حديثه قائلا: "ليس من السهل نهائيا قهر الأهلي ذهابا وإيابا. وهو نجح في فعل ذلك".

وأتم "في بعض الأحيان نُحمل المدرب مسؤولية النتائج، ولكن يجب على اللاعبين أيضا تحمل ذلك. تينكلر رائع".

إريك تينكلر نجح في قيادة أورلاندو بايرتس للفوز على الأهلي ذهابا بهدف مقابل لاشيء قبل أن يفوز في لقاء العودة بالسويس برباعية مهدت طريق الفريق الجنوب إفريقي إلى نهائي الكونفدرالية.

وخسر أورلاندو اللقب لصالح النجم الساحلي. تعادلا في جنوب إفريقيا بهدف لكل فريق ثم فاز الفريق التونسي بصعوبة 1-0 في لقاء الإياب ليتوج باللقب.

ويستعد أورلاندو لمواجهة بلاك آيسز صاحب المركز الثالث في الترتيب يوم الأحد في الجولة المقبلة من دوري جنوب إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع