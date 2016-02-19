الرئيس الجابوني يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة فى مؤتمر «الكوميسا»

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، الرئيس الجابونى “على بونجو أونديمبا” متجها إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر الكوميسا والذى تبدأ أعماله يوم غد السبت.

وتنطلق فعاليات مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، غداً السبت، بمشاركة 7 رؤساء دول أعضاء في الكوميسا، والعديد من وزارء المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر ورجال الأعمال.

وتسعى مصر من خلال استضافة هذا المنتدى البدء في مرحلة أكثر تطوراً وتوازناً في العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الدول الإفريقية لبحث ومناقشة الرؤى المستقبلية للشراكة والتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة التي تزخر بها القارة.