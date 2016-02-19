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المحمدي يوجه رسالة إلى النني عبر في الجول.. ' هندلعكم '

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المحمدي يوجه رسالة إلى النني عبر في الجول.. ' هندلعكم ' المحمدي يوجه رسالة إلى النني عبر في الجول.. ' هندلعكم '

مازح أحمد المحمدي نجم هال سيتي مواطنه محمد النني لاعب وسط أرسنال بعد تأكد مشاركة الثنائي وجها لوجه في مباراة الفريقين يوم السبت بدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل هال سيتي ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات في الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة من يوم السبت.

وقال المحمدي لـFilGoal.com يوم الخميس موجها حديثا إلى النني: "هندلعكم يا نني.. احترس".

وأضاف "مباريات الكأس في إنجلترا ليس لها كبير، وهو ما لا تعرفه، وانتظر مواجهة صعبة معنا".

ثم استدرك "أتمنى بالطبع التوفيق لصديقي محمد النني والتألق مع أرسنال بشكل عام".

وتابع "النني مازال في مرحلة التأقلم على الحياة في لندن، فهي مدينة كبيرة وأتوقع نجاحه لكن سيحتاج لوقت أطول مقارنة بأي مدينة أخرى في إنجلترا".

ويصطدم الثنائي لأول مرة وجها لوجه في رحلتهما الاحترافية.

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