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3 وفيات تحت عجلات القطار فى حوادث متفرقة اليوم

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3 وفيات تحت عجلات القطار فى حوادث متفرقة اليوم 3 وفيات تحت عجلات القطار فى حوادث متفرقة اليوم
أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، التنسيق مع وزارتى التنمية المحلية، والداخلية، متمثلة فى شرطة النقل والمواصلات، لغلق المعابر غير القانونية، وغير المعدة للعبور، للحد من وقوع الحوادث، التى تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، بعد أن لقى 3 مواطنين مصرعهم أسفل عجلات القطارات اليوم.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل يتابع بنفسه هذا الملف، لأنه يتسبب فى حواداث يوميًا، آخرها هذا الصباح بوفاة 3 أشخاص تحت عجلات القطارات، الحالة الأولى صدمها القطار رقم 945 بين محطة قها وطوخ على خط "القاهرة - الإسكندرية"، والثانية أثناء دخول القطار رقم 1205 "القاهرة - مطروح" محطة بنها، فوجئ السائق بسيدة تعبر السكة من مكان غير معد للعبور، أما الثالثة أثناء مرور قطار رقم 912 "الإسكندرية - القاهرة" من محطة كفر الدوار فوجئ السائق بأحد الأشخاص يعبر السكة من مكان غير معد للعبور.

من جانبه، ناشد المهندس أحمد حامد رئيس الهيئة، المواطنين، عدم عبور شريط السكة الحديد من المعابر غير القانونية، حفاظًا على أرواحهم، وعدم تعرضهم للخطر، كما ناشدهم عدم إعادة فتح المعابر مرة أخرى التى تقوم الهيئة بإغلاقها، وطالب وسائل الإعلام بالتعاون مع السكة الحديد من أجل توعية المواطنين بخطورة العبور على قضبان السكة الحديد من المعابر غير الشرعية.
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مصر 365

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