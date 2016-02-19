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اشتعال النيران بشقة سكنية فى شبرا.. وانتقال 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

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اشتعال النيران بشقة سكنية فى شبرا.. وانتقال 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق اشتعال النيران بشقة سكنية فى شبرا.. وانتقال 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق
اشتعلت النيران اليوم، الجمعة، فى شقة سكنية بأحد العقارات السكنية فى شارع أحمد الشاذلى بمنطقة شبرا، دون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.

تلقى اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بشبرا، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء لمحاولة منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، وتم فرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لحين انتهاء عمليات الإطفاء.
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