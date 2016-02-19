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فيديو| أهالي الدرب الأحمر من أمام مديرية أمن القاهرة : «هما معاهم ضرب النار .. وإحنا معانا عزيز جبار»

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أهالي الدرب الأحمر من أمام مديرية أمن القاهرة

أهالي الدرب الأحمر من أمام مديرية أمن القاهرة

تزايد أعداد أهالي الدرب الأحمر المتواجدين أمام مديرية أمن القاهرة بشارع بورسعيد بمنطقة باب الخلق، احتجاجًا على مقتل سائق يدعى محمد عادل وشهرته “دربكة” على يد شرطي “عريف شرطة” نتيجة إطلاق الآخير الرصاص على رأسه بعد مشاجرة نشبت بينهما لخلاف على أجرة تحميل القتيل بضائع أمين الشرطة.

وردد الأهالي، خلال تواجدهم بمحيط مديرية الأمن، عدة هتافات معادية لوزارة الداخلية ومندده بمقتل السائق “محمد عادل دربكة” ومطالبة بالقصاص له، منها: “يا أهلينا انضموا لينا .. الداخلية بتقتل فينا”، “هما معاهم ضرب النار .. وإحنا معانا عزيز جبار”، “ياللي ساكت ساكت ليه .. أبوك ماماتش ولا إيه”.

المراسل – عمر شوقي

أهالي الدرب الأحمر من أمام مديرية أمن القاهرة

أهالي الدرب الأحمر من أمام مديرية أمن القاهرة

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