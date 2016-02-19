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جامعة بنى سويف تستكمل تصفيات مسابقة إبداع فى الإسكندرية

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جامعة بنى سويف تستكمل تصفيات مسابقة إبداع فى الإسكندرية جامعة بنى سويف تستكمل تصفيات مسابقة إبداع فى الإسكندرية
شارك فريق جامعة بنى سويف فى التصفيات النهائية فى الكورال والموسيقى، والتى تجرى على مسرح المدينة الشبابية بأبو قير فى الإسكندرية، بحضور لجنة التحكيم المكونة من حلمى بكر، ومنير الوسيمى النقيب العام الأسبق للمهن الموسيقية.

وشهدت العروض المقامة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية مسابقة إبداع فى نسختها الرابعة (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية) دورة محمد فوزى، حضورًا مكثفًا من طلاب وطالبات الجامعات المشاركة فى التصفيات.

وقدم فريق جامعة بنى سويف أغنية "فتافيت السكر" بأداء المجموعة من ألحان الراحل "محمد فوزى" ثم الصولو بيانو لأغنية "طير بينا ياقلبى" أداء الطالبة "ياسمين أيمن"، أما أغنية دارى العيون فكانت بالة "صولو تشيلو" من أداء الطالب "كريم محمد"، وكان الختام لفريق موسيقى جامعة بنى سويف بأداء (ميدلى) متتابعة غنائية من ألحان الموسيقار الراحل محمد فوزى.

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