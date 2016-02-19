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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات جديدة بحلايب وشلاتين

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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات جديدة بحلايب وشلاتين بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح مشروعات جديدة بحلايب وشلاتين
افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، عددا من المشروعات بمدينة الشلاتين بحضور ممثلى مجلس الشعب فى المدينة.

وبدأ الافتتاح بمدرسة تعليم أساسى بمدينة الشلاتين، وأخرى ثانوى، وكذلك مدرسة للتمريض، وملعب كرة مفتوح، وقصر ثقافة.
>أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مدرسة ، افتتاح مدرسة (1)
>وعقب أداء صلاة الجمعة افتتح المحافظ 3 مساجد بالمنطقة هم جامعون والشلاتين والإخلاص، ووضع محافظ البحر الأحمر، حجر الأساس لميناء الصيد بالشلاتين وساحة الشحن والتفريغ، وتفقد مركز الإعلام ومحطة التحلية الجديدة ومحطة الطاقة الشمسية بالمدينة.

ومن المقرر أن يستكمل محافظ البحر الأحمر غدا زيارته لمدينة حلايب لافتتاح بعض المشروعات هناك، من بينها مدرسة تعليم أساسى، وملعب خماسى بأبو رماد، وقصر ثقافة بحلايب وآخر بأبو رماد، ووحدة صحية بمرسى حميرة، بالإضافة إلى عدد من الجولات التفقدية إلى وحدة توطين، ومحطة طاقة شمسية واحدة بحلايب والأخرى بأبو رماد، وساحة الشحن والتفريغ بمنفذ حدربة.
>أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مدرسة ، افتتاح مدرسة (2)
>وقال محافظ البحر الأحمر خلال الافتتاح إن هناك خطة متكاملة لتنمية مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، تتضمن إنشاء بنية تحتية عملاقة من محطات كهرباء وطرق وشبكات مياه ووحدات توطين سكنية.

وأكد المحافظ أن هناك مشروعات زراعية بالمثلث استكمالا للخطة الطموحة العاجلة التى اعتمدها الرئيس ، والتى وصفها بأنها شهادة ميلاد جديدة وقعها الرئيس لمدن الجنوب، مؤكدا أن تنفيذها سيكون خلال فترة قريبة.
>أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مدرسة ، افتتاح مدرسة (3)
>وتابع المحافظ كل المشروعات التنموية هناك فى مختلف القطاعات، مشدداً على ضرورة الإسراع بالانتهاء من تنفيذها من أجل توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتوفير سبل العيش الكريمة لأهالى تلك المناطق، وبما يحقق لهم الاستفادة من إمكاناتها فى دفع جهود التنمية.
>أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مدرسة ، افتتاح مدرسة (4)

أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مدرسة ، افتتاح مدرسة (5)

أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، مدرسة ، افتتاح مدرسة (6)
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مصر 365

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