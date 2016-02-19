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بالصور.. انطلاق حملة "صيادلة بلا فيروس سى" فى القليوبية

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بالصور.. انطلاق حملة "صيادلة بلا فيروس سى" فى القليوبية بالصور.. انطلاق حملة "صيادلة بلا فيروس سى" فى القليوبية
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات حملة "صيادلة بلا فيروس سى" التى تنظمها نقابة الصيادلة بالقليوبية، لمدة أسبوع بالتنسيق مع محافظة القليوبية ومديرية الصحة، بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد لاشين والدكتور إبراهيم راجح وكيل كلية طب بنها، والدكتور صبرى الطويلة ممثل النقابة العامة نيابة عن نقيب صيادلة د.محيى الدين عبيد.

حملة صيادلة بلا فيروس سى ، نقابة الصيادلة ، القليوبية (1)

بدأت الفعاليات بمحاضرة ألقاها الدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية عن كل ما يخص فيروس سى، والتوعية بخطورته والعلاج منه، ودعا بدوره كل الصيادلة للمشاركة فى الحملة التى بدأت اليوم، حيث يتم سحب العينات وفحصها بمقر النقابة العامة للصيادلة وإجراء الفحوصات الطبية والعلاج للمصابين بالفيروس مجانا.

حملة صيادلة بلا فيروس سى ، نقابة الصيادلة ، القليوبية (2)

وقال الدكتور بكرى سعيد المتحدث الرسمى باسم النقابة إن إطلاق مشروع نقابة صيادلة مصر لعلاج أعضائها المصابين بفيروس سى خطوة مهمة نحو تنفيذ مبادرة رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع له خطوات محددة ويشمل التحليل والتشخيص وصرف العلاج للحالات المصابة.

حملة صيادلة بلا فيروس سى ، نقابة الصيادلة ، القليوبية (3)

حملة صيادلة بلا فيروس سى ، نقابة الصيادلة ، القليوبية (4)
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