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تقرير - مورينيو يجتمع بموراتي.. هل سأم انتظار يونايتد؟

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تقرير - مورينيو يجتمع بموراتي.. هل سأم انتظار يونايتد؟ تقرير - مورينيو يجتمع بموراتي.. هل سأم انتظار يونايتد؟

نشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرا عن موافقة جوزيه مورينيو على دعوة أحد ملاك إنتر ميلان ورئيسه السابق ماسيمو موراتي.

ومن المفترض أن يحضر البرتغالي ومساعده روي فارتا مباراة النيراتزوري ضد سامبدوريا السبت في الدوري الإيطالي بعد دعوة موراتي لهما.

وقالت الصحيفة إن مورينيو قبل الجلوس مع موراتي لمناقشة إمكانية عودته لإنتر ميلان، فالبرتغالي يبدو أنه سأم انتظار مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة مورينيو الكبيرة في تولي تدريب يونايتد إلا أن صبر مسؤولي الأخير على المدرب لويس فان جال قد يحول دون ذلك.

فمورينيو لا يريد المكوث طويلا في مقاعد المتفرجين، هذا إلى جانب ذكرياته الجميلة التي لا تنسى مع جمهور إنتر ميلان حينما قاد الفريق للثلاثية التاريخية عام 2010.

فمازال البرتغالي يشعر بالذنب لرحيله بشكل مفاجيء عن إنتر بعد الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا، حين حزم حقائبه متجها إلى مدريد من أجل النادي الملكي.

فهل يعود مورينيو للدوري الإيطالي؟

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