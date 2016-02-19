ريال مدريد وضع شرطا جزائيا في عقد دي ماريا مع مانشستر يونايتد حال بيعه لفريق إسباني

(إفي): تضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أغسطس 2014 ووافق عبره ريال مدريد الإسباني على بيع لاعبه أنخل دي ماريا إلى مانشستر يونايتد، شرطا جزائيا للحيلولة دون بيع الأرجنتيني إلى أي ناد إسباني آخر.

وكشف اليوم الجمعة (فوتبول ليكس)، وهو موقع يقول كتابه إنهم برتغاليون ولكنهم يخفون هويتهم، أن الاتفاق بين الريال والمان يونايتد كان يلزم النادي الإنجليزي بدفع شرط جزائي للريال إذا باع دي ماريا إلى ناد آخر يلعب في الليجا.

وكان الريال قد وافق على بيع دي ماريا إلى نادي الشياطين الحمر مقابل 75 مليون يورو يتم دفعها على ثلاثة أقساط قيمة كل منها 25 مليون يورو وتنتهي في أغسطس 2016.

ويتضمن الاتفاق متغيرات أخرى، منها دفع المان يونايتد لخمسة ملايين يورو إذا فاز دي ماريا بجائزة الكرة الذهبية، وخمسة أخرى حال وصوله إلى المرشحين الثلاثة النهائيين للفوز بالجائزة.

كما ينص على إلزام مانشستر يونايتد بدفع شرط جزائي حال بيع اللاعب الأرجنتيني إلى ناد آخر في الدوري الإسباني، يبلغ 50 مليون حال بيعه في 2015 و40 مليونا إذا تم البيع في العام الحالي و30 مليونا حتى صيف 2017.

وفي حال شراء برشلونة لدي ماريا، يمتد الشرط الجزائي البالغ قيمته 30 مليون يورو حتى عام 2019 ، علما بأن الاتفاق يتضمن بندا سريا ينص على عدم الكشف عن بنوده.

وكان المان يونايتد قد باع دي ماريا الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل 63 مليون يورو.