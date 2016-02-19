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مصرع 19شخصًا وإصابة 50 آخرين في تفجيرين انتحاريين بالكاميرون

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مصرع 19شخصًا وإصابة 50 آخرين في تفجيرين انتحاريين بالكاميرون مصرع 19شخصًا وإصابة 50 آخرين في تفجيرين انتحاريين بالكاميرون

تفجير انتحاري – أرشيفية

لقي 19شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 50آخرون، إثر تفجير انتحاريين نفسيهما في سوق ببلدة ميم شمال الكاميرون، اليوم الجمعة،  في أحدث هجوم يعتقد أن جماعة بوكو حرام المتطرفة تقف خلفه.

ونقلت “رويترز” عن أحد المسؤولين شمال الكاميرون، إن رجلين دخلا السوق وفجرا نفسيهما، مضيفًا أن عدد القتلى والجرحى قابل للارتفاع.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المسؤولين وجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة بوكو حرام التي تنشط في نيجيريا، والمتهمة بشن حملة تفجيرات انتحارية في دول الجوار ومنها الكاميرون وتشاد والنيجر.

وتقول مصادر حكومية وعسكرية في الكاميرون إن حصيلة هجمات جماعة بوكو حرام في البلاد بلغت 1000 قتيل.

ويعتقد أن الجماعة قتلت 15 ألف شخص وتسببت في تشريد مليونين خلال تمردها المستمر منذ 6 سنوات في نيجيريا، ي حين تصفها الولايات المتحدة الآن بأنها الجماعة المتشددة الأكثر قتلا في العالم.

وشكلت نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبنين قوة إقليمية قوامها 8700 فرد للقضاء على بوكو حرام، كما أرسلت الولايات المتحدة قوات لتقديم المعلومات ومساعدات أخرى.

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