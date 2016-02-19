خبر في الجول - جلسة بين الزمالك والمدرب الذي اكتشفه فيرجسون

عقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة خاصة مع المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش في إنجلترا من أجل التفاوض معه لتولي تدريب الفريق.

الزمالك يبحث عن مدربه "الأجنبي" الجديد ليخلف الراحل أحمد حسام ميدو ويحل بدلا من المدرب المؤقت محمد صلاح.

وعلم FilGoal.com أن المدرب الإنجليزي هاري ريدناب هو هدف الزمالك الأول للتعاقد معه. إلا أن النادي وضع أكثر من خطة بديلة. (طالع أيضا - الزمالك يسعى لتفادي خطأ "إيفونا" في البحث عن المدرب الجديد)

وجلس أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحد أعضاء الوفد المسافر للتفاوض مع المدرب الجديد، مع أليكس ماكليش الذي اكتشفه السير أليكس فيرجسون وتولى تدريب نادي رينجرز الاسكتلندي ومنتخب اسكتلندا ونادي بيرمنجهام الإنجليزي من قبل.

ويسعى الزمالك لمعرفة طلبات كل مدرب من المرشحين لمناقشة كافة الأرقام المطروحة حسبما تأكد FilGoal.com.

ماكليش

هذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها ماكليش مرشحا لتدريب الزمالك.

ماكليش كان ضمن المرشحين لتدريب الزمالك من قبل، لكن الإدارة اتجهت في النهاية لجلب ماركوس باكيتا المدرب البرازيلي.

ويعتبر أليكس ماكليش السير أليكس فيرجسون بمثابة الأب بالنسبة له، ويدين له بفضل كبير في نجاحه كلاعب أولا، ثم كمدرب بفضل نصائحه.

أليكس قضى حياته كلاعب في صفوف فريق أباردين الاسكتلندي، ففي عام 1978 كان السير أليكس فيرسجون هو مدرب أباردين إذ أعجب باللاعب الشاب حينها وقرر تصعيده للفريق الأول. قبل أن يثبت ماكليش جدارة بالتعصيد.

وبالفعل لم يغب عن تشكيل فريقه الأساسي طيلة 16 عاما قضاها داخل صفوف أباردين، وقضى 6 سنوات منها تحت قيادة أليكس فيرجسون، ليفوزا معا بالعديد من الألقاب.

مع أباردين، نجح أليكس ماكليش كلاعب في الفوز بلقب الدوري الاسكتلندي ثلاث مرات، كأس اسكتلندا خمس مرات، كأس الدوري الاسكتلندي مرتين وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبية في مرة واحدة لكل منهما.

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