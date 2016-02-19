داعش يعدم 17 شابًا في العراق «ذبحًا» بتهمة الإساءة للتنظيم

أعدم تنظيم “داعش”، 17 شابًا بالذبح من أبناء قضاء الحويجة والأماكن المحيطة بها في محافظة كركوك العراقية بتهمة تدوين عبارات مناهضة للتنظيم وتسهيل فرار الأهالي، أمس.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” قال أنور العاصي أمير قبائل العبيد، في تعليق على هذه المجزرة المروعة، أن عناصر التنظيم “نحروا خلال الأيام الثلاثة الماضية 17 شابًا من أهالي الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد بتهم كتابة عبارات مناهضة لـ”داعش” في مناطق سيطرته، وتسهيل هروب العوائل التي تعيش تحت جحيم “داعش” في الحويجة”.

وأضاف العاصي: “عناصر التنظيم وضعوا رؤوس الضحايا أمام مدخل قرية شميط في قضاء الحويجة ومنعوا أهالي القتلى من دفن رؤوس أبنائهم لمدة ثلاثة أيام لترهيب الأبرياء”.

ودعا أمير قبائل العبيد الحكومة العراقية إلى “الإسراع في تحرير الحويجة من دنس التنظيم الإرهابي”، وتخليص الأهالي من بطشه.