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الأمم المتحدة تشجب عدم الاهتمام بحرب اليمن والمقدشى: تحرير"صرواح" قريبًا

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الأمم المتحدة تشجب عدم الاهتمام بحرب اليمن والمقدشى: تحرير"صرواح" قريبًا الأمم المتحدة تشجب عدم الاهتمام بحرب اليمن والمقدشى: تحرير"صرواح" قريبًا

>أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمنى اللواء محمد على المقدشي، أن الجزء المتبقى من مديرية صرواح سيتم تحريره قريبًا من مليشيات الحوثيين وصالح.

وجاء ذلك خالال لقاء المقدشى مع قيادات وحدات الجيش والمقاومة فى مديرية صرواح غرب مأرب، الذى تم فى معسكر كوفل شرق المديرية لمناقشة الترتيبات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مركز سبأ الإعلامى أن رئيس الأركان ناقش مع قيادة الوحدات الإجراءات المساندة التى سترافق عملية التحرير وتفاصيل الخطط العسكرية، مؤكدًا أن عملية التحرير تتم وفق ما هو مخطط لها بما يخدم أهداف الشرعية والتحالف وصولاً إلى استعادة الدولة ورفع المعاناة عن أبناء الشعب فى كل المحافظات.

من ناحية أخرى، أكد مصدر فى المقاومة بمحافظة مأرب أن قوات الجيش والمقاومة قامت بعملية التفاف ناجحة على مواقع المليشيات فى مديرية صرواح، وأصبحت على مشارف منطقة الربيعة وسوق صرواح، وفرضت ما يشبه الطوق على مركز المديرية، وأوضح المصدر أن هذه العملية ستقطع الإمدادات عن المليشيات فى جبهة المخدرة وستفتح ثغرة جديدة فى حزام صنعاء.

من جانبه شجب منسق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى اليمن عدم الاهتمام بالحرب الدائرة فى أفقر بلد عربى، وقال جيمى ماكغولدريك إن "المدنيين هم الخاسرون"، وأن القتال فى اليمن "يتغاضى عنه" بسبب الاهتمام الأكبر بالحرب فى سوريا.

جاءت تصريحاته الجمعة فيما كان يفصل نداء بجمع 1.8 مليار دولار من أجل اليمن هذا العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. ويقول إن أغلب الأموال سوف تذهب للمساعدات الغذائية لنحو 7.6 مليون شخص فى اليمن.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 6 آلاف شخص قتلوا فى النزاع المستمر منذ نحو عام، الذى يدور بين المدعومة من تحالف تقوده ، والمتمردين الشيعة المتحالفين مع الرئيس السابق.
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مصر 365

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