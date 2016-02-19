مقتل فلسطينى حاول صدم جنود اسرائيليين فى الضفة الغربية

أعلن الجيش الاسرائيلى أن فلسطينيا قتل بعد أن هجم بسيارته على جنود اسرائيليين عصر الجمعة قرب رام الله فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الاسرائيلى فى بيان أن "مهاجما حاول صدم جنود (اسرائيليين) بسيارته خلال مواجهات عنيفة كانت تجرى فى سلواد شمال شرق رام الله. ورد الجنود على هذا التهديد بفتح النار باتجاه المهاجم ما أدى إلى مقتله".

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