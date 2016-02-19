مدير أمن شمال سيناء يطالب الأهالى بمعاونة الأمن خلال جولة بأسواق العريش
تجول ظهر اليوم اللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء مترجلا فى أسواق مدينة العريش، والتقى خلال جولتة التجار ورواد السوق والذين أبدوا سعادتهم بالجولة وطالبوا بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الأمنية المشددة فى المحافظة، وبدورة طالب مدير أمن شمال سيناء من التقاهم بالتكاتف مع قوات الأمن فى أعمالها فى ملاحقة المطلوبين .إعلان - Ads إعلان - Ads
وسبق جولته فى السوق لقاء عقدة مدير أمن شمال سيناء مع المصلين عقب أداء صلاة الجمعة بالعريش.
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