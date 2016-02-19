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مدير أمن شمال سيناء يطالب الأهالى بمعاونة الأمن خلال جولة بأسواق العريش

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تجول ظهر اليوم اللواء السيد الحبال مدير أمن شمال سيناء مترجلا فى أسواق مدينة العريش، والتقى خلال جولتة التجار ورواد السوق والذين أبدوا سعادتهم بالجولة وطالبوا بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الأمنية المشددة فى المحافظة، وبدورة طالب مدير أمن شمال سيناء من التقاهم بالتكاتف مع قوات الأمن فى أعمالها فى ملاحقة المطلوبين .

وسبق جولته فى السوق لقاء عقدة مدير أمن شمال سيناء مع المصلين عقب أداء صلاة الجمعة بالعريش.

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