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ثلث البريطانيين قللوا تناول اللحوم خوفا من السرطان.. والمصريون "مطنشين"

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ثلث البريطانيين قللوا تناول اللحوم خوفا من السرطان.. والمصريون "مطنشين" ثلث البريطانيين قللوا تناول اللحوم خوفا من السرطان.. والمصريون "مطنشين"
كشفت صحيفة "ديلى ميل" أن ثلث البريطانيين خفضوا استهلاكهم للحوم الحمراء واللحوم المصنعة، وذلك عقب القرار الذى اتخذته منظمة الصحة العالمية WHO فى شهر أكتوبر الماضى باعتبار اللحوم المصنعة من مسببات السرطان، وأدرجته فى نفس القائمة التى تضم السجائر والخمور.

وأكدت المنظمة العالمية الشهيرة أن تناول 50 جراما من اللحوم المصنعة يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 18%، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتبرت منظمة الصحة العالمية اللحوم الحمراء "البلدى" التى نشتريها من الجزار من المسببات المحتملة للسرطان، لتنضم إلى قائمة المحفزات المحتملة للأورام بمختلف أنواعها، وهى تحتل المركز الثانى من حيث الخطورة عقب قائمة مسببات السرطان التى تحتوى على السجائر والخمور واللحوم المصنعة.

وكشف التقرير أن 9% من البريطانيين يفكرون جديا فى الحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة ويفكر بعضهم فى اتباع الحمية النباتية بشكل كامل، وذلك حسب المسح البريطانى للاتجاهات الاجتماعية "BSA"، كما أوضح التقرير أن السيدات كنَّ هنَّ الأكثر استجابة لتحذيرات منظمة الصحة العالمية، وتفوقن على الرجال فى خفض كميات اللحوم التى قمنَّ بتناولها.

وأرجع أغلبية الأشخاص المقاطعين أو الذين قللوا تناولهم للحوم المصنعة واللحوم الحمراء (58%) ذلك إلى خوفهم من أضرارها الصحية المحتملة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى لم تتأثر فيه مبيعات اللحوم المصنعة فى عقب إقرار اللحوم المصنعة ضمن المسرطنات، مما يعرض صحة المصريين للخطر، وذلك حسب تأكيد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية .

ومن جانبه قال البروفيسور تيم كى، الباحث بجامعة أوكسفورد البريطانية، إن نتائج المسح لا تعنى بأى حال من الأحوال التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، ولكن يجب تناولها باعتدال وتقليلها قدر الإمكان.

بعد قرار منظمة الصحة العالمية باعتبار اللحوم المصنعة من المسرطنات.. اللانشون والسوسيس والهامبورجر أطعمة بها سم قاتل.. تدمر صحة الأطفال وتسبب السرطان والموت المبكر وأمراض القلب والسكر ولونها الأحمر سام

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