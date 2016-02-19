بالصور.. انطلاق المؤتمر الدولى السادس لطب الأسنان فى جامعة المنيا

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولى السادس لطب الأسنان الذى تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، بحضور كوكبة من كبار الأساتذة، أبرزهم الدكتورة إيناس فتح الباب أستاذ التركيبات المثبتة، والدكتورة نجوى خطاب أستاذ طب أسنان الأطفال ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور عبد الله عاطف مدرس جراحة الوجه والفكين، والدكتور وائل رفاعى وكيل كلية طب الأسنان ورئيس قسم التقويم بكلية طب الأسنان جامعة المنيا.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 100 أستاذ وباحث من المتخصصين فى طب الأسنان من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن المؤتمر إلقاء محاضرات وعقد ورش عمل يشارك فيها متخصصون فى مختلف فروع طب الأسنان.

ويعتبر المؤتمر الحدث الأول عالميا لمناقشة ونقل المميزات فى استخدام أحدث التقنيات المتطورة فى طب وجراحة الفم والأسنان.



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