أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وفد البرلمان المصرى يلتقى رئيس وزراء المغرب

Google+ Print
بالصور.. وفد البرلمان المصرى يلتقى رئيس وزراء المغرب بالصور.. وفد البرلمان المصرى يلتقى رئيس وزراء المغرب
شهد، اليوم، الأول نشاطاً ملحوظاً لوفد مجلس النواب المصرى المشارك فى منتدى البرلمان العربى للعدالة الاجتماعية والمقام بالمملكة المغربية بالرباط يومى 19 و20 فبراير 2015، ويرأس الوفد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ويضم الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب والنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار واللواء سعد الجمال وهشام الشطورى وأحمد رسلان وسولاف درويش وآخرين.

والتقى وفد مجلس النواب المصرى كل من الدكتور صلاح حسب الله والنائب علاء عابد برئيس وزراء المغرب ودار حوار حول مضى الدولة المصرية فى الطريق الصحيح باستكمال خارطة المستقبل وانتخاب البرلمان المصرى، وأبدى رئيس الوزراء المغربى سعادته بمشاركة وفد من البرلمان المصرى بالمؤتمر.

وأكد صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوفد البرلمانى يهدف إلى النهوض بدور العمل البرلمانى فى تمكين العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحوار المجتمعى حول شروط ومسئوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية تشارك فى هذا المنتدى.
>الوفد المصرى فى المغرب (1)

الوفد المصرى فى المغرب (2)

الوفد المصرى فى المغرب (3)

الوفد المصرى فى المغرب (4)

الوفد المصرى فى المغرب (5)

الوفد المصرى فى المغرب (6)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365