بالصور.. وفد البرلمان المصرى يلتقى رئيس وزراء المغرب

شهد، اليوم، الأول نشاطاً ملحوظاً لوفد مجلس النواب المصرى المشارك فى منتدى البرلمان العربى للعدالة الاجتماعية والمقام بالمملكة المغربية بالرباط يومى 19 و20 فبراير 2015، ويرأس الوفد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب ويضم الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب والنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار واللواء سعد الجمال وهشام الشطورى وأحمد رسلان وسولاف درويش وآخرين.

والتقى وفد مجلس النواب المصرى كل من الدكتور صلاح حسب الله والنائب علاء عابد برئيس وزراء المغرب ودار حوار حول مضى الدولة المصرية فى الطريق الصحيح باستكمال خارطة المستقبل وانتخاب البرلمان المصرى، وأبدى رئيس الوزراء المغربى سعادته بمشاركة وفد من البرلمان المصرى بالمؤتمر.

وأكد صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول شبرا الخيمة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوفد البرلمانى يهدف إلى النهوض بدور العمل البرلمانى فى تمكين العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحوار المجتمعى حول شروط ومسئوليات الالتزام بمواثيقها الدولية، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية تشارك فى هذا المنتدى.

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