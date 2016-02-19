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"داعش" يذبح مراهقا لسماعه موسيقى "بوب" فى الموصل

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"داعش" يذبح مراهقا لسماعه موسيقى "بوب" فى الموصل "داعش" يذبح مراهقا لسماعه موسيقى "بوب" فى الموصل

أخبار العراق

قام تنظيم داعش فى العراق بعملية إعدام جديدة لمراهق بسبب سماعه للموسيقى والأغانى، حيث قام أفراد التنظيم الدموى بإلقاء القبض على "أيهم حسين" البالغ من عمره 15 عاما، بعدما تأكدوا من كونه يستمع لأغانى على موسيقى الـ"بوب"، بمدينة الموصل العراقية، ثم حكمت عليه المحكمة بالإعدام ذبحاً أمام الجميع، لكى يكون عبرة لغيره، فسماع الموسيقى والأغانى غير أناشيدهم يعد إثما وفجورا.

و وفقا لموقع "20 مينيت" الفرنسى، فإن المتحدث باسم وسائل الإعلام فى نينوى قال "مقاتلو التنظيم ألقوا القبض على أيهم، أثناء استماعه لموسيقى البوب، فى متجر والده، الموجود فى غرب الموصل، وبعد تنفيذ الحكم، سلم التنظيم جثة المراهق لعائلته، يوم الثلاثاء الماضى.

وقالت الصحيفة إن هذا الحكم يعد الأول من نوعه، والذى يصدر على شخص يسمع موسيقى غربية، مما أثار غضب الجميع، ويقول أحد المصادر، إنه لا يوجد أى قانون صريح فى الشريعة الإسلامية يمنع سماع الموسيقى الغربية، أو يحرمها.

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