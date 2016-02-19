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السيسى لوزير الداخلية: السلطات الممنوحة للأمن هدفها الحفاظ على أرواح المواطنين

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السيسى لوزير الداخلية: السلطات الممنوحة للأمن هدفها الحفاظ على أرواح المواطنين السيسى لوزير الداخلية: السلطات الممنوحة للأمن هدفها الحفاظ على أرواح المواطنين
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عصر اليوم الجمعة، باللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى شرم الشيخ.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أطلع من وزير الداخلية على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية فى البلاد، ولاسيما فى أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التى شهدتها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى فى المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام فى البلاد وذلك فى إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

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