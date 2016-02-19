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التحالف الدولي يشنّ 22 ضربة جوية في سوريا والعراق ضد «داعش»

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التحالف الدولي يشنّ 22 ضربة جوية في سوريا والعراق ضد «داعش» التحالف الدولي يشنّ 22 ضربة جوية في سوريا والعراق ضد «داعش»

طائرات التحالف – ارشيفية

قالت قوة المهام المشتركة في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها شنوا 22 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، أمس الخميس.

وجاء في البيان، بحسب “رويترز”، الذي نشر اليوم الجمعة، أن 13 ضربة نفذت في العراق تركزت قرب الموصل والرمادي، حيث أصابت ثلاث وحدات تكتيكية للتنظيم، بالإضافة إلى منشأة تخزين أسلحة وأكثر من عشرة مواقع قتالية، وأصابت ضربات أخرى أهدافاً في البغدادي والبو حيات وهيت وسنجار.

وفي سوريا، نفذت تسع ضربات جوية قرب خمس مدن بينها الحسكة، حيث أصابت أربع ضربات جوية وحدتين تكتيكيتين وخمس مركبات وموقعين قتاليين.

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