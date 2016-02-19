الحريرى: إبقاء الفراغ فى الرئاسية اللبنانية بهذا الشكل "خيانة للدستور"

>قال رئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريرى، اليوم الجمعة، إنه ينبغى الضغط على جميع النواب من أجل ممارسة حقهم الدستورى كى ينتخبوا رئيسًا للجمهورية، فكما صرحت سابقًا بأن البعض يعتبر أن الامتناع وعدم الذهاب إلى مجلس النواب هو حقه الدستوري، لكن إبقاء الفراغ على هذا الشكل خاصة فى رئاسة الجمهورية هو برأيى خيانة للدستور، وأتمنى من الجميع الذهاب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس".

جاء ذلك بعدما استقبله البطريرك المارونى اللبناني، بشارة بطرس الراعي، فى الصرح البطريركى فى بكركي، بحضور نادر الحريرى مدير مكتب الرئيس.

وقال الحريرى - عقب اللقاء - "إن ملف رئاسة الجمهورية هو الأساس واللعبة الديمقراطية هى الأساس فهناك 3 مرشحين ويجب أن يتم انتخاب أحدهم، وكما قلت سابقا فإن من ينتخب رئيسا فسنكون من أوائل المهنئين له".

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