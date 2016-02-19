أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحريرى: إبقاء الفراغ فى الرئاسية اللبنانية بهذا الشكل "خيانة للدستور"

Google+ Print
الحريرى: إبقاء الفراغ فى الرئاسية اللبنانية بهذا الشكل "خيانة للدستور" الحريرى: إبقاء الفراغ فى الرئاسية اللبنانية بهذا الشكل "خيانة للدستور"

>قال رئيس تيار المستقبل اللبنانى سعد الحريرى، اليوم الجمعة، إنه ينبغى الضغط على جميع النواب من أجل ممارسة حقهم الدستورى كى ينتخبوا رئيسًا للجمهورية، فكما صرحت سابقًا بأن البعض يعتبر أن الامتناع وعدم الذهاب إلى مجلس النواب هو حقه الدستوري، لكن إبقاء الفراغ على هذا الشكل خاصة فى رئاسة الجمهورية هو برأيى خيانة للدستور، وأتمنى من الجميع الذهاب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس".

جاء ذلك بعدما استقبله البطريرك المارونى اللبناني، بشارة بطرس الراعي، فى الصرح البطريركى فى بكركي، بحضور نادر الحريرى مدير مكتب الرئيس.

وقال الحريرى - عقب اللقاء - "إن ملف رئاسة الجمهورية هو الأساس واللعبة الديمقراطية هى الأساس فهناك 3 مرشحين ويجب أن يتم انتخاب أحدهم، وكما قلت سابقا فإن من ينتخب رئيسا فسنكون من أوائل المهنئين له".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365