الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحو بوجه عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 08 - 18 / 24 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء بوجه عام.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة وأربعة أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشر و اربع دقائق صباحا وأدنى جزر عند الساعة السادسة و تسع دقائق مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 13 90 35 .

> دبي 26 15 80 25 .

> الشارقة 27 13 80 25.

> عجمان 27 14 80 20.

> أم القيوين 27 13 80 25 .

> رأس الخيمة 28 11 80 30 .

> الفجيرة 26 17 85 45.

> العين 28 11 90 25 .

> ليوا 28 10 90 25 .

> الرويس 26 14 90 35 .

> السلع 27 13 90 35.

> دلما 25 16 85 45 .

> طنب الصغرى 25 16 85 45 .

> طنب الكبرى 25 16 85 45 .

> أبوموسى 23 16 85 45.