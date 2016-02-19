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النائب محمد فؤاد: «الوفد» سيتقدم بمشروع قانون المحليات للبرلمان للحد من المركزية

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النائب محمد فؤاد: «الوفد» سيتقدم بمشروع قانون المحليات للبرلمان للحد من المركزية النائب محمد فؤاد: «الوفد» سيتقدم بمشروع قانون المحليات للبرلمان للحد من المركزية

أرشيفية

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية في الجيزة والمتحدث باسم حزب الوفد، إن الحزب سيقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون المحليات كأول قانون بعد الانتهاء من إقرار لائحة المجلس الجديدة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات لبرنامج عين على البرلمان على قناة الحياة 2، أن القانون يعطي لأعضاء المجلس المحلي نفس الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب من حيث الرقابة على أداء والاجهزة التنفيذية وهو ما يحد من المركزية في الاداء الحكومي.

وأضاف ان القانون يضم مواد تكافح مخالفات البناء ويضع أساليب بديلة للانفاق على المحليات بعيدا عن الموارد المعتادة.

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