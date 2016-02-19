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السيسي لوزير الداخلية: لابد من مواجهة التصرفات غير المسؤولة لأفراد الشرطة

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السيسي لوزير الداخلية: لابد من مواجهة التصرفات غير المسؤولة لأفراد الشرطة السيسي لوزير الداخلية: لابد من مواجهة التصرفات غير المسؤولة لأفراد الشرطة

التقى الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الجمعة،  اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الجمعة، بشرم الشيخ، حيث اطلع الرئيس على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد الأوضاع الأمنية الداخلية في البلاد، ولاسيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها.

وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  الرئيس أكد أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية إنما تُعنى في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتيعن مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ووجه الرئيس بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوما لمناقشتها.

وذكر السفيرعلاء يوسف أن السيد الرئيس أكد على أن وشعبها يقدرون تضحيات وجهود رجال الشرطة الشرفاء الذين يسهرون على تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها، ويساهمون في تحقيق نهضتها وتقدمها، بل ويرفضون أي تجاوزات فردية بحق المواطنين.

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