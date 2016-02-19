الفهم الصحيح للتراث الإسلامى فى مؤتمر دولى بـ"أزهر أسيوط" 21 فبراير

تنظم جامعة الأزهر فرع أسيوط المؤتمر الدولى الأول تحت عنوان "الفهم الصحيح للتراث الإسلامى وأثره فى علاج الانحراف الفكرى، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، و الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الشافى نائب رئيس جامعه الأزهر السابق رئيس المؤتمر.>وذلك فى الفترة من 21-23 فبراير 2016 بقاعه المؤتمرات الكبرى بجامعه أسيوط، ويستكمل المؤتمر يوم الاثنين والثلاثاء بفرع الجامعة فى كليتى أصول الدين واللغة العربية.

وقال الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط إن المؤتمر يهدف إلى بيان المنهج السديد فى التعامل مع التراث الاسلامى، فى ضوء فكر أئمة المسلمين عبر العصور، واعتماد الحوار العلمى المرتكز على الأدلة والبراهين، فى مناقشة الأفكار المنحرفة، مع وضع ضوابط تشريعيه لحفظ التراث الفكرى والمادى وترسيخ مبدأ الحوار الموضوعى الهادف فى علاج قضايا الائمة ومشكلاتها وتوسيع دوائر الحوار الفكرى الناضج ليشمل الى جانب المتخصصين المفكرين والأدباء والقانونيين والمعنيين بالمجتمع والفن والاستفادة من جهود المجددين فى التراث الاسلامى عبر القرون.

>وأضاف الدكتور أسامة أن محاور المؤتمر تركز أولا على التراث الإسلامى مفهومه – وأهميته ومؤهلات قراءته، والثانى على مناهج الفهم الصحيح للتراث الإسلامى، و الثالث على دور الأزهر فى حفظ التراث الاسلامى والرابع على استلهام التراث فى الابداع الفنى والمعمارى والخامس على دور المؤسسات الاعلاميه والثقافية فى حفظ التراث الاسلامى وتجديده و السادس على دور التراث الاسلامى فى التقدم الحضارى والسابع يلقي الضوء على الانحراف الفكرى وخطره على التراث الاسلامى و الثامن على دور التشريعات القانونيه فى حفظ التراث الاسلامى ودفع محاولة تشويهه.

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