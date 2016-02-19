روتارى الجونة ينظم قافلة طبية لأهالى السفارى بالغردقة

نظم نادى روتارى البحر الأحمر - الجونة، اليوم الجمعة، قافلة طبية للسنة الثانية على التوالى، بمنطقة السفارى جنوب الغردقة، بمشاركة جميع التخصصات، بالتعاون مع نخبة من رجال الأعمال والسياحة بالمحافظة، وعلى رأسهم المهندس سميح ساويرس والمهندس محمد إبراهيم كامل بمشاركة مجموعة من فنادق المحافظة.

كما ضمت القافلة سيارة إسعاف ورعاية مركزة للحالات الطارئة، ومعمل تحاليل متكامل، بالإضافة إلى نخبة مختارة من أكفأ كوادر التمريض بمعهد التمريض بالجونة متطوعين لخدمة أهالى المدينة، فضلا عن تقديم الأدوية بالمجان.

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