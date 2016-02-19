بالصور.. مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ

تعددت صور الأهمال بقرية المنشاة الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، لتدنى الخدمات بالقرية بالإضافة لطفح مياه الصرف الصحى بها، دون أن يتخذ المسئولون أية إجراءات لإزالة تلك المياه من الشوارع التى أثرت على حركة أهالى القرية .

ولم تتأثر الشوارع وحدها بمياه الصرف الصحى بل أن المياه غمرت المنازل وهددتها بالانهيار، لارتفاع المنسوب بداخلها ليغطى الأدوار الأرضية بها، ووقفت مياه الصرف الصحى عائقاً أمام السيارات التى تنقل المرضى للمستشفيات ليعيش أهالى القرية فى وضع مأساوى، بل أن عدد من الطلاب لم يتوجهوا لمنازلهم بسبب المياه الراكدة أمام المنازل وبالشوارع .

وقال محمد سعد محمود، من أهالى القرية، لـ"اليوم السابع"، اليوم، الجمعة: "تعددت الاستغاثات التى نطلقها للمسئولين بمجلس مدينة قلين وللمحافظة بإنقاذ القرية من طفح الصرف الصحى، وما أصاب الأهالى من الرعب خوفاً من انهيار المنازل التى غمرتها المياه، بالإضافة لإصابة العديد من الأطفال بالأمراض المتعددة ".

ومن جانبه أضافت مريم محمد عبيدالله "ربة منزل": "أطالب المسئولين بمجلس مدينة قلين والوحدة المحلية بالقرية أن يتخلوا عن مكاتبهم والنزول إلى الشارع لرصد معاناتهم"، مؤكدة على انتشار عدد من الأمراض كالفشل الكلوى بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، بالإضافة للإهمال الذى كافة الخدمات التى يجب أن تتوفر لأهالى القرية .

قال محمد عطوة، رئيس الوحدة القروية لقرية المنشاة، إننا نعمل جاهدين على حل المشكلة خاصة أنه لتوصيل الصرف الصحى للقرية كاملة، وأن هذا المشروع سوف يتم تسليمه قريباً.

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