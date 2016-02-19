أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ

Google+ Print
بالصور.. مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ بالصور.. مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ
تعددت صور الأهمال بقرية المنشاة الكبرى التابعة لمركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، لتدنى الخدمات بالقرية بالإضافة لطفح مياه الصرف الصحى بها، دون أن يتخذ المسئولون أية إجراءات لإزالة تلك المياه من الشوارع التى أثرت على حركة أهالى القرية .

ولم تتأثر الشوارع وحدها بمياه الصرف الصحى بل أن المياه غمرت المنازل وهددتها بالانهيار، لارتفاع المنسوب بداخلها ليغطى الأدوار الأرضية بها، ووقفت مياه الصرف الصحى عائقاً أمام السيارات التى تنقل المرضى للمستشفيات ليعيش أهالى القرية فى وضع مأساوى، بل أن عدد من الطلاب لم يتوجهوا لمنازلهم بسبب المياه الراكدة أمام المنازل وبالشوارع .

وقال محمد سعد محمود، من أهالى القرية، لـ"اليوم السابع"، اليوم، الجمعة: "تعددت الاستغاثات التى نطلقها للمسئولين بمجلس مدينة قلين وللمحافظة بإنقاذ القرية من طفح الصرف الصحى، وما أصاب الأهالى من الرعب خوفاً من انهيار المنازل التى غمرتها المياه، بالإضافة لإصابة العديد من الأطفال بالأمراض المتعددة ".

ومن جانبه أضافت مريم محمد عبيدالله "ربة منزل": "أطالب المسئولين بمجلس مدينة قلين والوحدة المحلية بالقرية أن يتخلوا عن مكاتبهم والنزول إلى الشارع لرصد معاناتهم"، مؤكدة على انتشار عدد من الأمراض كالفشل الكلوى بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، بالإضافة للإهمال الذى كافة الخدمات التى يجب أن تتوفر لأهالى القرية .

قال محمد عطوة، رئيس الوحدة القروية لقرية المنشاة، إننا نعمل جاهدين على حل المشكلة خاصة أنه لتوصيل الصرف الصحى للقرية كاملة، وأن هذا المشروع سوف يتم تسليمه قريباً.
>مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ (1)

مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ (2)

مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ (3)

مياه الصرف الصحى تغمر منازل وشوارع المنشاة الكبرى بقلين كفر الشيخ (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365