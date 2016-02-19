بالصور.. بدء تشغيل أقسام الرعاية المركزة بمستشفى ههيا بالشرقية بعد تطويرها

أكد الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، بدء العمل التجريبى بالرعايات المركزة بمستشفى ههيا المركزى، وذلك بعد التجديدات والصيانة زيادة عدد الأسِرة بـ15 سريرًا.

كان الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قرر زيادة الأسِرة للعناية المركزة بموجب 11 سريرًا عاديًا و4 أخرى رعاية كبد، لتوفير الخدمة الطيبة للمرضى، ذلك فى إطار خطة الصحة لتوفير الرعايات فى المستشفيات المركزية منها "مشتول السوق، أبو حماد، القرين".

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