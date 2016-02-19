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تخصيص قطعة أرض بمساحة 1450 مترًا لإقامة مدرسة ابتدائية فى البصارطة بدمياط

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تخصيص قطعة أرض بمساحة 1450 مترًا لإقامة مدرسة ابتدائية فى البصارطة بدمياط تخصيص قطعة أرض بمساحة 1450 مترًا لإقامة مدرسة ابتدائية فى البصارطة بدمياط
صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى بيان صحفى، بأنه تم الانتهاء من إجراءات موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 1450 مترًا بقرية البصارطة بالقرار رقم 373 لسنة 2016؛ لإقامة مدرسة ابتدائية عليها بالحدود والأبعاد الموضحة بالقرار.

وكان المحافظ قد سارع بالسير فى إجراءات إقامة المدرسة بتكثيف المراسلات والمخاطبات لإنهاء الموافقات المطلوبة، استجابة لطلب المتبرع وتوطئة لرغبات مواطنى القرية ولصالح العملية التعليمية.

يشار إلى أن عام 2015 شهد سلسلة من الموافقات والقرارات التى حصلت عليها المحافظة، لتخصيص قطع الأراضى لخدمة المشروعات الخدمية المتنوعة من إقامة مدارس جديدة وأعمال توسعة للفصول، وكذلك التوسع فى إقامة ملاعب للشباب وإنشاء أسوار، وكانت موافقات تخصيص أراضى لإقامة روافع الصرف الصحى لحل مشاكل الصرف الصحى لحوالى 45 قرية أو يزيد هى الأبرز.

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مصر 365