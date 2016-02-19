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ضبط 3 سيارات محملة بـ315 أسطوانة غاز مهربة بالبحيرة

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تمكنت، قبل قليل، حملة مكبرة من رجال والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المهندس محمد عصر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، من ضبط ضبط 3 سيارات محملة بـ315 أسطوانة غاز مهربة.

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لرجال الإدارة العامة للتجارة الداخلية، التى تفيد قيام عدد من السيارات النصف نقل بتهريب أسطوانات غاز التجارية، والتى تستخدم فى مصانع الطوب، مطمئنة إلى أن اليوم الجمعة إجازة ولا يوجد به أى حملات تموينية.

وبناء على توجيهات المهندس محمد عصر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة تم تشكيل حملة مكبرة، اليوم الجمعة، وعمل كمين وضبط المخالفين، حيث تم تشكيل فريق عمل من سمير البلكيمى رئيس الرقابة التجارية ومحمد فوزى ومفتاح عبد اللطيف وخالد عشيبة وعلى أبو زيد.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 3 سيارات نصف نقل محملة بكمية من الأسطوانات التجارية المهربة وكل سيارة محملة بعدد 105 أسطوانات قادمة من مصنع المكس للغاز بالإسكندرية، تحمل أرقام 800360 نقل البحيرة، و9861 ب هـ ا، و800104 نقل البحيرة، وتبين أن هذه الكميات مهربة من مستودعات الإسكندرية، ومتوجهة إلى مصانع الطوب بكفر العيص كوم حمادة.

تم تسليم السيارات بالحمولات لمصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار بالإيصالات اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى وأثناء ضبط إحدى السيارات النصف نقل حمراء اللون محملة بالأسطوانات التجارية وتحمل لوحات معدنية رقم 2576 قام السائق بالفرار بعد أن حاول دهس أحد المفتشين بالسيارة، وخوفا على المواطنين لم يقم رجال التموين بمطاردة السيارة وبسؤال أحد سائقى السيارات المضبوطة أفاد أن السائق يدعى "فوزى.ص" ومقيم بناحية التوفيقية إيتاى البارود، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
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