أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على أجزاء من جثة سيدة ملقاة فى العمرانية وبولاق الدكرور

Google+ Print
العثور على أجزاء من جثة سيدة ملقاة فى العمرانية وبولاق الدكرور العثور على أجزاء من جثة سيدة ملقاة فى العمرانية وبولاق الدكرور
تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على أجزاء من جثة سيدة بمنطقة العمرانية، والعثور على أجزاء أخرى من الجثة بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث العمرانية، يفيد بالعثور على أجزاء آدمية لجثة سيدة ملقاة بمقلب قمامة.

كما تلقى إخطارًا من المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بالعثور على أجزاء من جثة بالمنطقة، وتبين أنها لذات الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات للتوصل لهوية المجنى عليها والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365