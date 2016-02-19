العثور على أجزاء من جثة سيدة ملقاة فى العمرانية وبولاق الدكرور

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على أجزاء من جثة سيدة بمنطقة العمرانية، والعثور على أجزاء أخرى من الجثة بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث العمرانية، يفيد بالعثور على أجزاء آدمية لجثة سيدة ملقاة بمقلب قمامة.

كما تلقى إخطارًا من المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بالعثور على أجزاء من جثة بالمنطقة، وتبين أنها لذات الجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات للتوصل لهوية المجنى عليها والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.