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انهيار الطابق الثانى فى منزل دون خسائر فى الأرواح بسوهاج

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انهيار الطابق الثانى فى منزل دون خسائر فى الأرواح بسوهاج انهيار الطابق الثانى فى منزل دون خسائر فى الأرواح بسوهاج
شهدت مدينة المراغة شمال محافظة سوهاج انهيار الطابق الثانى من منزل بناحية بهاليل الجزيرة دائرة المركز، مكون من طابقين، ‏ومشيد من الطوب الأحمر والطين ومسقوف بالجريد والعروق الخشبية، وتبين انهيار الطابق الثانى بالمنزل ‏وذلك لقدم المنزل وتهالكه دون حدوث إصابات.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بانهيار منزل بدائرة المركز وتم اتخاذ اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، ‏أن المنزل المنهار ملك ثابت صديق محمد " 60سنة بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، ومكون من طابقين، ‏ومشيد من الطوب الأحمر والطين ومسقوف بالجريد والعروق الخشبية، وتبين انهيار الطابق الثانى بالمنزل ‏وذلك لقدم المنزل وتهالكه، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فى بعض المنقولات المنزلية، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 749 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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