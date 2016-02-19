الرئيس السودانى يغادر الخرطوم متوجها لشرم الشيخ للمشاركة بقمة"الكوميسا"

>غادر الرئيس السودانى عمر البشير، مطار الخرطوم الدولى اليوم الجمعة، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى، للمشاركة فى قمة دول "الكوميسا" المقرر افتتاحها غدا، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات العربية والإفريقية.

وكان على رأس مودعى الرئيس البشير بمطار الخرطوم، النائب الأول للرئيس السودانى بكرى حسن صالح، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين السودانيين، والسفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت.

>وقال السفير أسامة شلتوت - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم - إن قمة دول الكوميسا الاستثمارية التى تعقد بمدينة شرم الشيخ على مدى يومين، ستناقش معوقات وفرص ومناخ الاستثمار بدول الكوميسا، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص لتطوير الموارد الاقتصادية بدول الكوميسا.

وأشار إلى أنه سيتم على هامش أعمال منتدى الكوميسا، عقد قمة ثلاثية بين رؤساء دول مصر والسودان وأثيوبيا، موضحا أن تلك القمة تأتى عقب الاجتماع الثلاثى للرؤساء الثلاثة الذى تم على هامش مؤتمر التجمعات الاقتصادية الذى عقد مؤخرا، واتفق خلاله على وضع آلية تجمع الدول الثلاثة فى إطار من التعاون الإقليمى المشترك، بما يحقق طموحات ومصالح شعوب مصر والسودان وأثيوبيا.

وأضاف أن القمة الثلاثية ستناقش كذلك عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فى مقدمتها سبل دفع العلاقات إلى آفاق أوسع، من خلال مشروعات التنمية الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون والتكامل العربى الإفريقي، وسبل مكافحة الإرهاب، ومناقشة القضايا السياسية المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير شلتوت، أن قضية الأمن المائى والموارد المائية، ستتصدر مباحثات القمة الثلاثية المصرية السودانية الأثيوبية، بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للجميع دون الإضرار بطرف على حساب آخر.

وفى سياق متصل، كشف وزير الاستثمار السودانى الدكتور مدثر عبد الغني، عن إعداد مشروعات استثمارية لطرحها خلال منتدى دول الكوميسا بشرم الشيخ، تشمل قطاعات إستراتيجية مهمة بالسودان.

>وأكد مدثر، أن المنتدى يعد فرصة للترويج للقطاعات الاستثمارية بالبلاد، إلى جانب التعريف بفرص وضمانات الاستثمار فى قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والتسويق لصادرات السودان لدول الكوميسا، بالاستفادة من ميزات الإعفاءات الجمركية.

وأشار الوزير السوداني، إلى أن منتدى شرم الشيخ سيشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص بالسودان، للالتقاء بنظرائهم فى دول الكوميس

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