الأردن يدين الهجوم الإرهابى فى الكاميرون

>أدان الأردن الهجوم الإرهابى الانتحارى المزدوج الذى وقع، اليوم الجمعة، فى شمال الكاميرون؛ وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى بيان اليوم - رفض الحكومة واستنكارها للحادث الإرهابى الذى وقع فى الكاميرون، مشددًا على موقف الأردن الثابت برفض الأفعال الإرهابية وترويع الآمنين فى مختلف دول العالم.

وأبدى المومنى وقوف الحكومة الأردنية مع حكومة الكاميرون فى مكافحتها للإرهاب، مقدمًا التعازى لأهالى الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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