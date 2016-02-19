بسام فتوح يكشف سر المكياج المثير

بمتدرجات البني والبرونزي والمعدني تبرز عينين الجميلة " دّجى حجازي " مع ظلال طفيف للأحمر القاني على سحنة بروزنزية مشرقة بالضوء على الصدغين وأعلى الخدين ...

فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي

عدسة : m Seif

مكياج : بسام فتوح Bassam Fattouh

شعر :شادي صقر

الملابس من : Kanafur , down town

وChic Ladies Wear

المجوهرات من :

Mydanasha Jewlery

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