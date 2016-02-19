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بسام فتوح يكشف سر المكياج المثير

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بمتدرجات البني والبرونزي والمعدني تبرز عينين الجميلة " دّجى حجازي " مع ظلال طفيف للأحمر القاني على سحنة بروزنزية مشرقة بالضوء على الصدغين وأعلى الخدين ...
فكرة وتنسيق : رابعة الزيات وهبي
عدسة : m Seif
مكياج : بسام فتوح Bassam Fattouh
شعر :شادي صقر
الملابس من : Kanafur , down town
وChic Ladies Wear
المجوهرات من :
Mydanasha Jewlery

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