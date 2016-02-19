مانشستر يونايتد: إصابة دي خيا ليست خطيرة

أبدى أطباء مانشستر يونايتد الإنجليزي تفاءلهم بأن إصابة دافيد دي خيا الحارس الإسباني للفريق ليست خطيرة.

دي خيا تعرض لإصابة أثناء إجراءه عمليات الإحماء مع الفريق قبيل مباراة مانشستر يونايتد أمام ميتلاند الدنماركي مساء أمس الخميس.

وشارك سيرجيو روميرو الحارس الأرجنتيني البديل في المباراة بدلا من دي خيا بسبب إصابة الحارس الإسباني.

وبحسب أطباء مانشستر يونايتد وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن إصابة دي خيا ليست قوية، وأنه سيخضع لأشعة اليوم الجمعة لكنه لن يغيب لفترة طويلة بسبب تلك الإصابة.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر أمس أمام ميلاتند بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في الدنمارك، بذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.