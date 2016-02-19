أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مانشستر يونايتد: إصابة دي خيا ليست خطيرة

Google+ Print
مانشستر يونايتد: إصابة دي خيا ليست خطيرة مانشستر يونايتد: إصابة دي خيا ليست خطيرة

أبدى أطباء مانشستر يونايتد الإنجليزي تفاءلهم بأن إصابة دافيد دي خيا الحارس الإسباني للفريق ليست خطيرة.

دي خيا تعرض لإصابة أثناء إجراءه عمليات الإحماء مع الفريق قبيل مباراة مانشستر يونايتد أمام ميتلاند الدنماركي مساء أمس الخميس.

وشارك سيرجيو روميرو الحارس الأرجنتيني البديل في المباراة بدلا من دي خيا بسبب إصابة الحارس الإسباني.

وبحسب أطباء مانشستر يونايتد وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن إصابة دي خيا ليست قوية، وأنه سيخضع لأشعة اليوم الجمعة لكنه لن يغيب لفترة طويلة بسبب تلك الإصابة.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر أمس أمام ميلاتند بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما في الدنمارك، بذهاب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع