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طارق يحيى لـ في الجول: لا يوجد فريقا ضعيفا في الدوري وانظروا لمباراة الأهلي والمحلة

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طارق يحيى لـ في الجول: لا يوجد فريقا ضعيفا في الدوري وانظروا لمباراة الأهلي والمحلة طارق يحيى لـ في الجول: لا يوجد فريقا ضعيفا في الدوري وانظروا لمباراة الأهلي والمحلة

يرى طارق يحيى المدير الفني لنادي طلائع الجيش أن كل الفرق أصبحت قوية ولم يعد هناك فريقا قويا وأخرا ضعيفا في المسابقة.

وقال طارق يحيى في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم يعد هناك فريقا كبيرا أو صغيرا في مسابقة الدوري.. الكل يملك الطموح".

يحيى أتبع "الأهلي هو أول ترتيب الأهلي والمحلة في المركز الأخير، ومع ذلك انتهت مباراتهما بالتعادل في الوقت الضائع".

وأضاف "لهذا لا يمكن أن نتوقع نتيجة أي مباراة قبل بدايتها، ومن الآن فصاعد سيحاول الجميع تحقيق الفوز".

وأتم "في فريقنا أغلقنا ملف مباراة وادي دجلة وتركيزنا حاليا على مباراة الإسماعيلي المقبلة، وسنتخلص من أثار الهزيمة غير المستحقة بما أننا كنا الأفضل والأخر".

ويلتقي طلائع الجيش مع نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

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