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حضور أمني مكثف في محيط النادي الأهلي بسبب الأولتراس

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حضور أمني مكثف في محيط النادي الأهلي بسبب الأولتراس حضور أمني مكثف في محيط النادي الأهلي بسبب الأولتراس

يشهد محيط الأهلي حضور أمني مكثف من قبل عناصر الشرطة بسبب تجمع رابطة أولتراس أهلاوي بالقرب من النادي سعيا لحضور مباراة كرة اليد بين الأهلي وبترول أسيوط.

ويقطع الأولتراس الطريق حاليا عند محطة مترو الأوبرا وفي المقابل أغلق الأمن الطرق المؤدية للنادي من ناحية كوبري قصر النيل.

واقتحم الأولتراس منذ أيام قليلة مباراة بطولة الجمهورية لشباب كرة الطائرة بين الأهلي والزمالك في مقر الأول بالجزيرة لينسحب الأخير اعتراضا على حضورهم وتلغى المباراة.

وأراد الأولتراس في وقت سابق حضور مران الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك مما اضطر الجهاز الفني للأحمر إلى نقل التدريبات إلى 6 أكتوبر.

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