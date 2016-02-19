اشتعال النيران بشقة سكنية فى عابدين و انتقال 4 سيارات لإخماد الحريق

اشتعلت النيران فى شقة سكنية بإحدى العقارات السكنية فى منطقة عابدين بوسط البلد بدون معرفة أسباب الحريق، و انتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.

تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بعابدين، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات لمحاولة منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، و تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لحين انتهاء عمليات الإطفاء.

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