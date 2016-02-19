اشتعال النيران بشقة سكنية فى عابدين و انتقال 4 سيارات لإخماد الحريق

اشتعلت النيران فى شقة سكنية بإحدى العقارات السكنية فى منطقة عابدين بوسط البلد بدون معرفة أسباب الحريق، و انتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بعابدين، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات لمحاولة منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، و تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لحين انتهاء عمليات الإطفاء.
تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بعابدين، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات لمحاولة منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، و تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لحين انتهاء عمليات الإطفاء.
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