أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
غلق مسجد السيد البدوي وسط تواجد أمني مكثف -
الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية -
بالفيديو || بعد منعه من الدخول .. شاهد لحظة تفجير الانتحاري نفسه أمام الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اشتعال النيران بشقة سكنية فى عابدين و انتقال 4 سيارات لإخماد الحريق

Google+ Print
اشتعال النيران بشقة سكنية فى عابدين و انتقال 4 سيارات لإخماد الحريق اشتعال النيران بشقة سكنية فى عابدين و انتقال 4 سيارات لإخماد الحريق
اشتعلت النيران فى شقة سكنية بإحدى العقارات السكنية فى منطقة عابدين بوسط البلد بدون معرفة أسباب الحريق، و انتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.

تلقى اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بعابدين، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات لمحاولة منع خطر امتداد النيران للعقارات المجاورة، و تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لحين انتهاء عمليات الإطفاء.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365