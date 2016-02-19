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جمارك بورسعيد تحبط تهريب أدوات وأجهزة تجميل بحاوية منظفات واردة من لبنان

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جمارك بورسعيد تحبط تهريب أدوات وأجهزة تجميل بحاوية منظفات واردة من لبنان جمارك بورسعيد تحبط تهريب أدوات وأجهزة تجميل بحاوية منظفات واردة من لبنان
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب ببورسعيد، برئاسة كل من أحمد شحاتة وحلمى أبو الحسن محاولة تهريب كمية كبيرة من أجهزة وأدوات تجميل.

وقال مسئول بمصلحة الجمارك فى تصريح له اليوم الجمعة، إن رئيس المصلحة الدكتور مجدى عبد العزيز تلقى إخطارا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، باعتزام إحدى الشركات استيراد 2980 طرد "منظفات" داخل حاوية واردة من لبنان، وبها أصناف مخالفة.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية من عادل صبرى رئيس قسم المكافحة، وعلاء عياد مدير إدارة الحركة، وعلاء السيد مدير إدارة الاستخبارات، وبتفتيش الحاوية تبين وجود 240 مكواة شعر، و1153 عبوة ماسك، و3700 عبوة شامبو أحجام مختلفة، و360 عبوة كريمات، و150 سائل منظف منشأ أمريكى وأوروبى.

وقرر يحيى جاب الله رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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مصر 365